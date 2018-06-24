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İzmir seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 17:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk seçimi için vatandaşlar bugün sandık başında. İzmir ili ve Türkiye genelinde sabah saatlerinden itibaren sandıklara oylar atıldı ve şimdi seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak mı, hangi Cumhurbaşkanı adayı ne kadar oy alacak? İzmir ilinde hangi parti kaç oy alacak hangi parti kaç milletvekili çıkartacak? İşte Türkiye geneli ve İzmir canlı seçim sonuçları...

İzmir seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Sabah saatlerinden sandık kapanışına kadar İzmir ilinde vatandaşlar hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için oy kullandılar. Oyları ile hangi Cumhurbaşkanını desteklediklerini parlamento için de İzmir ilinde hangi partiden daha çok milletvekili çıkmasını istediklerini gösterdiler. Şimdi merakla Türkiye geneli ve İzmir seçim sonuçları bekleniyor...

CANLI SEÇİM SONUÇLARI

Gerek İzmir ili gerekse de Türkiye'nin tüm illeri için seçim sonuçlarını ve son dakika seçim haberlerini Mynet'in 24 Haziran canlı seçim sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları sayfasında il il, ilçe ilçe hangi parti, hangi Cumhurbaşkanı ne kadar oy almış, oy oranları ne olmuş görebilirsiniz.

2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonuçları2018 CUMHURBAŞKANLIĞI ve MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

İZMİR İLİNDE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

CHP'nin kalesi olarak tanımlanan İzmir'de 2010 yılında yapılan referandumda yüzde 81 katılım olmuş ve seçmenlerin tercihi sandığa evet yüzde 36.82, hayır yüzde 63.17 şeklinde yansımıştı.

2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeyse AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,38 HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 7,98 CHP, MHP ve diğer bazı partilerin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 58,64 oy almıştı.

Son olarak 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP %31, CHP %46, MHP %11 ve HDP %8,6 oy aldı. Son olarak 2017 referandumunda İzmir ilinden %31.2 EVET, %68.8 Hayır oyu çıktı

PARTİLERİN İZMİR İLİ ADAY LİSTELERİ

Milletvekili seçimi için Ak Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti şu isimleri milletvekili adayı olarak gösterdiler...

Ak Parti milletvekili adayları:

  1. Bölge:
    Binali Yıldırım
    Mahmut Atilla Kaya
    Ceyda Bölünmez Çankırı
    Cemal Bekle
    Bilal Doğan
    Emre Cemil Ayvalı
    Temel Yıldırım
    Ahmet Gürhan
    Gözde Keskin
    Fatih Reha Yavuzer Kam
    Koray Battal
    Muhabbet Güneri
    Ahmet Uğur Baran
    Halil Cüneyt Açıl
  2. BÖLGE
    Hamza Dağ
    Fehmi Alpay Özalan
    Necip Nasır
    Yaşar Kırkpınar
    Melek Eroğlu
    Necip Fazıl Kurt
    Adil Yüksel
    Erdem Öksüz
    Gerçek Tekin
    Musa Çevik
    Saliha Bozkurt
    Ahmet Numan Arıcı
    Fatma Nur Gündüzpolat
    Ender Doğan
    CHP Parti milletvekili adayları:
    1.Bölge
    Ahmet Tuncay Özkan
    Murat Bakan
    Özcan Purçu
    Kani Beko
    Mehmet Ali Çelebi
    Tacettin Bayır
    Ednan Arslan
    Sefer İpekli
    Kazım Umdular
    Nilay Kökkılınç
    Ezgi Deniz Deniz Urunga
    Devrim Barış Çelik
    Zekiye Seda Sönmez
    Şener Akdemir
  3. BÖLGE
    Kemal Kılıçdaroğlu
    Selin Sayek Böke
    Kamil Okyay Sındır
    Atila Sertel
    Sevda Erdan Kılıç
    Mahir Polat
    Bedri Serter
    İdris Yavuzyılmaz
    Ali Engin
    Salih Özçifçi
    Mehmet Birlik
    Onur Kadir Eryüce
    Hatice Zeybek
    Ebru Okay
    MHP Parti milletvekili adayları:
  4. Bölge
    1 HASAN KALYONCU DOKTORA AKADEMİSYEN
    2 SELAHATTİN ŞAHİN LİSE İŞADAMI
    3 CİHAN ASLAN DOKTORA TIP DOKTORU
    4 BİLGEHAN AĞBABA YÜKSEK LİSANS MADEN MÜHENDİSİ
    5 SALİM ARDUÇLU ÜNİVERSİTE İŞADAMI
    6 HASAN ZEREK ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
    7 AHMET ÇOŞAR LİSE İŞADAMI
    8 SALİHA GÜLCE GÖKÇE LİSE ÖĞRENCİ
    9 EROL EROĞLU ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT
    10 GÜNAY KAMBAK LİSE MUHASEBECİ
    11 FULYA GÜZELOCAK ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
    12 GÖKHAN ÇELİK LİSE GAZETECİ
    13 RECEP ALİ COŞKUN
    14 SÜLEYMAN SARI
    2.BÖLGE
    1 TAMER OSMANAĞAOĞLU
    2 ABDULKADİR BEKTAŞ YÜKSEK LİSANS KAMU İDARE MEMURU
    3 YALÇIN KOÇYİĞİT ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
    4 MURAT KOÇ LİSE NAKLİYECİ
    5 EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
    6 RECEP AKAN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN
    7 CEYHUN KINLI ÜNİVERSİTE ULAŞTIRMA
    8 BARIŞ ATİLLA YÜKSEK LİSANS MEMUR
    9 CUMHUR BULUT ÖN LİSANS NAKLİYECİ
    10 TAŞKIN IŞIK LİSE TURİZMCİ
    11 MUSTAFA ÇİNTAŞ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
    12 RECEP ONUR UZUN DOKTORA AKADEMİSYEN
    13 FATİH YAĞMUR ÜNİVERSİTE MİMAR
    14 FATİH ARSLAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
    HDP Parti milletvekili adayları:
    İzmir-1
    Serpil Kemalbay Pekgözegü
    Nurettin Turğay
    Yalçın Yanık
    Rahime Turan
    Hüseyin Çağlar
    Mervan Sıncar
    Ceyhan Akay
    Halime Akdağ
    Ferzende Deniz
    Elfesye Nas
    Tamer Aydın
    Selman Yıldırım
    Kamuran Akkuş
    Hayri Etyemez

İzmir-2
Murat Çepni
İdil Uğurlu
Ayşe Yılmaz
Mehmet Aker
Cemile Aydın
Süleyman Gündüz
Gönül Aygün
Orhan Ayhan
Derkay Tan
Mahsun Korkmaz
Behiye Ertaş
Ekrem Can Alaygut
Abdullah Akdeniz
Edip Kaya
İyi Parti milletvekili adayları:

  1. Bölge
    DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
    YILDIRIM ULUPINAR
    MEHMET TEZKAN
    ÇİĞDEM ÖZER
    OSMAN ERTÜRK ÖZEL
    OSMAN VAROL
    BÜLENT KIRILMAZ
    SERAP ÖZÖKTEM
    ÜLKÜ DOĞAN
    HÜSEYİN HAKAN IŞIK
    BURCU BOSTANCIOĞLU
    İBRAHİM DÖNERTAŞ
    KADİR GÜREL
    GİZEM ALBAŞ
    2.BÖLGE
    AYTUN ÇIRAY
    MUSTAFA KERPİŞCİ
    ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU
    HÜSMEN KIRKPINAR
    BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
    METİN DÖKMECİLER
    ANIL SELEK
    NADİR GERGİN
    İLKER GÜL
    SALİH ATAKAN DURAN
    HAYRI KÖSEOĞLU
    ÜLKÜ DOĞAN
    MURAT CEM ÖZDEMİR
    PELİN YETKİN YAZICI

OY KULLANIMI

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmenler için hazırladığı "Nasıl oy kullanacağım?" Kılavuzunda oy kullanmaz süreci 6 adımda anlatılmış. İşte 2018 seçimlerinde oy kullanma adımları:

  1. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için sandık kuruluna T.C. Kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve asker kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini ibraz etmeleri gerekiyor.

Eğer resmi kimlikte T.C. kimlik numarası yoksa kişinin oy kullanabilmesi ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart.

  1. Kimliğinizi verdikten sonra Sandık kurulu görevlisi kimliğinize göre sandık seçmen listesinde olup olmadığınızı kontrol edecek.

  • Seçmen listesinde iseniz görevliler size sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarfı ile birlikte, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimine ait 2 ayrı birleşik oy pusulasını ve Evet/Tercih mührünü verecekler. Bunlarla oy verme kabinine girip tercih ettiğiniz Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ilgili bölüme mühür basın.

  • Mührü basarken dairenin dışına taşırmamaya özen göstermek gerekiyor. Mührün kurumasını bir müddet bekledikten sonra, birleşik oy pusulalarını yazılı alan dışa gelecek şekilde ayrı ayrı katlayıp aynı zarfa koyun.

  • Kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa bizzat atın. Evet/Tercih mührünü sandık kuruluna teslim edin.

  • Sandık seçmen listesinde isminizin karşısına imzanızı atın ve kimlik kartınızı alın.

    • OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Seçmenler oylarının güvenliği ve sağlığı için oy kullanırken bazı şeylere dikkat etmek durumundalar. Bunun en önemlisi mührün vurulduğu nokta ve mürekkebin bulaşmaması. Seçmenler mührü ilgili alanı taşırmadan vurmalı ve iki pusulayı da zarfa koymadan önce kısa bir süre beklemeli ki mürekkep kurusun. Mürekkebin oy pusulasında başka bir yere bulaşmaması gerekiyor.

    Oy pusulasına Evet veya Tercih mührü vurulması dışında hiçbir müdahale olmaması gerekiyor. Yani imza atmak, not düşmek vb yapılmaması lazım. Oy pusulasının da zarar görmemesine özen gösterilmeli.

    Seçmenler oy kabinine tek başlarına ve cep telefonlarını sandık görevlilerine teslim ederek girecekler. Oy kabini içinden fotoğraf paylaşmak yasaktır. Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak, oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen, oradan çıkarılacak.

    NEREDE OY KULLANACAĞIM SORGULAMASI

    Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak. Nitekim sandık sorgulama için de YSK adaylardan T.C. kimlik numarası ve nüfusa kayıtlı oldukları sıra no bilgisini istiyor. Aşağıdaki bağlantılar ile erişebileceğiniz sorgulama sayfasında T.C. kimlik numaranızı, nüfusa kayıtlı olduğunuz ili, sıra no bilgisini ve ekranda gördüğünüz resimdeki harfleri hemen altındaki alana girdikten sonra "sorgula" butonuna tıklayarak 24 Haziran seçimlerinde hangi sandıkta oy kullanabileceğinizi görebilirsiniz.

    NEREDE OY KULLANACAĞIM? YURT İÇİ SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN


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