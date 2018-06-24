İzmir seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Sabah saatlerinden sandık kapanışına kadar İzmir ilinde vatandaşlar hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için oy kullandılar. Oyları ile hangi Cumhurbaşkanını desteklediklerini parlamento için de İzmir ilinde hangi partiden daha çok milletvekili çıkmasını istediklerini gösterdiler. Şimdi merakla Türkiye geneli ve İzmir seçim sonuçları bekleniyor...

CANLI SEÇİM SONUÇLARI

Gerek İzmir ili gerekse de Türkiye'nin tüm illeri için seçim sonuçlarını ve son dakika seçim haberlerini Mynet'in 24 Haziran canlı seçim sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları sayfasında il il, ilçe ilçe hangi parti, hangi Cumhurbaşkanı ne kadar oy almış, oy oranları ne olmuş görebilirsiniz.

İZMİR İLİNDE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

CHP'nin kalesi olarak tanımlanan İzmir'de 2010 yılında yapılan referandumda yüzde 81 katılım olmuş ve seçmenlerin tercihi sandığa evet yüzde 36.82, hayır yüzde 63.17 şeklinde yansımıştı.

2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeyse AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,38 HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 7,98 CHP, MHP ve diğer bazı partilerin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 58,64 oy almıştı.