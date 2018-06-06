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İzmir Seferihisar açıklarında kaçak göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Seferihisar ilçesi Gümüldür önlerinde tespit ettiği göçmen botuna operasyon düzenledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Seferihisar ilçesi Gümüldür önlerinde tespit ettiği göçmen botuna operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonunu görüntüleri, şu açıklama ile yayınlandı:

"5 Haziran 2018'de saat 04.35'de görevli Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, İzmir ili Seferihisar ilçesi Gümüldür önlerinde düzensiz göçmen botu tespit edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde alınan tedbirler neticesinde düzensiz göçmenler geri dönerek Gümüldür sahilinden karaya çıkış yapmışlardır. Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde Suriye uyruklu 41 düzensiz göçmenin karada yakalanması sağlanmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Operasyon görüntüleri

İZMİR (DHA)

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