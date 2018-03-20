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İzmir şehidini son yolculuğuna uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da görevli olduğu karakola giderken hain pusuda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır’da görevli olduğu karakola giderken hain pusuda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Silah arkadaşları şehidin tabutunun üzerine tek bir mermi bıraktı.
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak (26), törenle İzmir’de toprağa verildi.
Şehit Çakmak’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Beşikcioğlu Camiine getirildi.

Silah arkadaşlarından tabuta tek mermi
Şehidin annesi Ümmühan Çakmak ile Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli abisi Başçavuş Ali Çakmak, ablası Elif Çakmak katafalka konan tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.
Şehidin silah arkadaşları da tabutun başına gelerek, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine tek mermi bıraktı.
Şehidin naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konuldu. Çakmak’ın cenazesi, askeri törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği’ne defnedildi.

Bakan Zeybekci de katıldı
Şehit Uzman Çavuş Çakmak’ın biri kız 3 kardeş oldukları öğrenildi. Öte yandan şehit Sergen Çakmak’ın 2007-2011 yılları arasında Akut’ta gönüllü olarak aktif olarak yer aldığı öğrenildi.
Cenaze törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ile Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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