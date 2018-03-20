İzmir şehidini son yolculuğuna uğurladı

Diyarbakır’da görevli olduğu karakola giderken hain pusuda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Silah arkadaşları şehidin tabutunun üzerine tek bir mermi bıraktı.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak (26), törenle İzmir’de toprağa verildi.

Şehit Çakmak’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Beşikcioğlu Camiine getirildi.

Silah arkadaşlarından tabuta tek mermi

Şehidin annesi Ümmühan Çakmak ile Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli abisi Başçavuş Ali Çakmak, ablası Elif Çakmak katafalka konan tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Şehidin silah arkadaşları da tabutun başına gelerek, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine tek mermi bıraktı.

Şehidin naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konuldu. Çakmak’ın cenazesi, askeri törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği’ne defnedildi.