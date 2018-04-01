HABER

İzmir Ticaret Borsası meclis üyelerini seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 18:12 | Son Güncelleme

İzmir Ticaret Borsası meclis üyelerini seçti

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsasında meclis ve meslek komitesi üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Borsa binasında gerçekleşen seçimlerde 54 meclis üyeliği için 19 meslek komitesine bağlı üyeler sandık başına gitti.

Seçim kapsamında, 1602 üyesi bulunan borsanın 537 üyesi oy kullandı, 529 oy geçerli sayıldı.

Yeni oluşan meclisin 6 Nisan'da yapılacak ilk toplantısında yeni dönemin yönetim kurulu, meclis başkanlığı ve diğer organları için isimleri belirleyeceği ifade edildi.

Seçim sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, borsa olarak demokrasi adına keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Borsada seçim sürecinin 6 Nisan'da tamamlanacağını dile getiren Kestelli, tarihi boyunca üretici ve tüccarın yanında olan borsanın faaliyet alanının dışında toplumsal olaylar karşısında duyarlı davranan, ön alan, sorumluluk üstlenen bir kurum olduğuna işaret etti.

"Borsamızın bundan sonra da bu yolda yürüyeceğine, ülke çıkarına olan her meselede üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya gayret gösteren bir kurum olmaya devam edeceğine inancımız tam." diyen Kestelli, yeni dönemde Tarım 4.0 konusuna odaklanacaklarını vurguladı.

Kestelli, yeni dönemde daha geniş katılımlı, daha üretken, tartışan, sonuca ulaşan ve kazanan bir borsayı tüm meclis üyeleriyle hayata geçirmeyi umduklarını söyledi.

Flaş... Suudi Arabistan'a füze saldırısı!Flaş... Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
'Meral Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer''Meral Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer'
Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktıTürkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Işınsu Kestelli İTB seçim

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

15 fotoğraf birden paylaştı; yaktı geçti

15 fotoğraf birden paylaştı; yaktı geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.