İzmir Ticaret Borsası meclis üyelerini seçti

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsasında meclis ve meslek komitesi üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Borsa binasında gerçekleşen seçimlerde 54 meclis üyeliği için 19 meslek komitesine bağlı üyeler sandık başına gitti.

Seçim kapsamında, 1602 üyesi bulunan borsanın 537 üyesi oy kullandı, 529 oy geçerli sayıldı.

Yeni oluşan meclisin 6 Nisan'da yapılacak ilk toplantısında yeni dönemin yönetim kurulu, meclis başkanlığı ve diğer organları için isimleri belirleyeceği ifade edildi.

Seçim sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, borsa olarak demokrasi adına keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Borsada seçim sürecinin 6 Nisan'da tamamlanacağını dile getiren Kestelli, tarihi boyunca üretici ve tüccarın yanında olan borsanın faaliyet alanının dışında toplumsal olaylar karşısında duyarlı davranan, ön alan, sorumluluk üstlenen bir kurum olduğuna işaret etti.

"Borsamızın bundan sonra da bu yolda yürüyeceğine, ülke çıkarına olan her meselede üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya gayret gösteren bir kurum olmaya devam edeceğine inancımız tam." diyen Kestelli, yeni dönemde Tarım 4.0 konusuna odaklanacaklarını vurguladı.

Kestelli, yeni dönemde daha geniş katılımlı, daha üretken, tartışan, sonuca ulaşan ve kazanan bir borsayı tüm meclis üyeleriyle hayata geçirmeyi umduklarını söyledi.