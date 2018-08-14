HABER

İzmir Trafikteki tartışma kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:06 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, trafikte bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra yol kenarında duran iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada engelli olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Anıl Gül hayatını kaybetti.

Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA) İZMİR'in Bornova ilçesinde, trafikte bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra yol kenarında duran iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada engelli olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Anıl Gül hayatını kaybetti. Gül'ün iki arkadaşı da yaralandı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Ankara Caddesi Osman Kibar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Manisa yönüne giden 35 AG 3211 plakalı otomobilde bulunan Anıl Gül, Murat Dana ve Mehmet Dirlik; plakası henüz belirlenemeyen bir otomobildeki 3 kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bunun üzerine otomobillerini yol kenarına çeken iki gurup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz şüpheliler; Anıl Gül, Murat Dana ve Mehmet Dirlik'i bıçakla yaraladıktan sonra otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada tedaviye alınan yaralılardan Gül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Dana ve Dirlik'in ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Öte yandan, yüzde 45 engelli olduğu öğrenilen Gül'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Jandarmadan "sahte çağrı merkezi" operasyonu  (1)Jandarmadan "sahte çağrı merkezi" operasyonu  (1)
Ekonomide birlik ruhu! 81 ilde vatandaşlar harekete geçtiEkonomide birlik ruhu! 81 ilde vatandaşlar harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini duyudu!

Sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini duyudu!

İstanbul'da dev 'bonus' operasyonu! 45 milyonluk vurgun

İstanbul'da dev 'bonus' operasyonu! 45 milyonluk vurgun

Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemi

İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemi

ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'

ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.