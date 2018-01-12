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İzmir Urla’da denize mazot sızdı, liman kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 13:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

İzmir’in Urla ilçesinde denize mazot sızması sonucu çevre kirliliği yaşandı. Urla Limanı kapatılırken, ekipler mazotu temizlemek için çalışma başlattı.

İzmir Urla’da denize mazot sızdı, liman kapatıldı

İzmir’in Urla ilçesinde dün akşam saatlerinde denize mazot sızdı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne ait olduğu belirtilen bir yakıt tankından yaklaşık 1 ton mazot denize aktı.

Olayın ardından Urla Limanı’na ekipler gönderildi. Mazotun bulunduğu bölgeyi çember altına alan ekipler, limanı da kapattı. Ekipler, mazotun köpüklerle toplanması için çalışma başlattı. Mazot sızması nedeniyle bölgede çok sayıda balığın da öldüğü öğrenildi. Geçtiğimiz yıl da Çeşme ilçesinde bir gemiden yaklaşık 50 ton mazot denize sızmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Urla mazot

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