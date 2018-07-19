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İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 13:52 | Son Güncelleme

İzmir, Manisa ve Sivas'tan peş peşe zehirlenme haberleri geliyor. Son iki gündür İzmir'de de 2 bin 600 civarında işçi zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Bugün ise Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 104 işçi, Sivas Suşehri'nde de 750 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin kırsal mahallerinden Karaağaçlı'da faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında, dün akşam vardiyasında yedikleri yemekten etkilendiği öne sürülen bazı işçilerde, bu sabah ishal ve karın ağrısı şikayeti görülmeye başlandı. Yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada 92 işçi ambulanslarla hastanelere taşındı, 12 işçi ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Fabrika önünde ise 2 ambulans ve 1 UMKE ekibi de tedbir amaçlı bekletilmeye başlandı.

Zehirlenme belirtisiyle çeşitli hastanelere kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu, bazılarına ise ayakta müdahale edildiği belirtildi. Fabrikada akşam yemeğinde ezogelin çorbası, çökertme kebabı, peynirli erişte ve ayran çıktığı kaydedildi.

Tarım İl Müdürlüğü'nden bir ekip, yemekten numuneler alırken, jandarma soruşturma başlattı.

İZMİR'DE DE 2 BİN 600 İŞÇİ HASTANEYE KALDRILDI

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran işçi sayısının 2 bin 600 olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bir sanayi tesisinde salı akşamı yemek yedikten sonra bazı işçilerin karın ağrısı, baş dönmesi ve ateş şikayetiyle son 2 gündür hastanelere başvurduğunu hatırlattı.

Yaklaşık 4 bin 100 işçinin aynı yemeği yediğinin belirlediğini vurgulayan Salnur, şu bilgileri verdi:

"Çarşamba günü sabahtan akşama kadar 739 işçi hastanelerimize müracaat etti. Dün gece de işçilerden bazısı benzer şikayetlerle hastanelere geldi. İzmir'in farklı hastanelerine toplam 2 bin 600 civarında hasta başvurusu oldu. Şu anda hastanelerimizde 100 civarında yatan işçimiz var. Akşama doğru büyük bir kısmının taburcu olacağını düşünüyoruz. Sağlık durumlarında korkulacak bir durum yok."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün fabrikada yenilen yemekten, kendilerinin ise kullanılan sudan örnek aldığını ifade eden Salnur, yaşanan sağlık sorunun gerçek nedeninin bu tahlillerin netleşmesinden sonra ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Dün, Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde çalışan 739 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, sanayi tesisindeki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

SİVAS'TA ZEHİRLENENLERİN SAYISI 750

Bir diğer zehirlenme haberi de Sivas'tan geldi. Suşehri ilçesinde mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine 4 günde yaklaşık 750 kişi başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenler yoğunluk oluştururken, serum takılıp, tedavileri yapıldıktan osnda taburcu edildiler. Hastaneye başvuruların devam ettiği belirtilirken, şu ana kadar yatarak tedavi edecek düzeyde bir rahatsızlığın olmadığı belirtildi.

SUDAN NUMUNE ALINDI

Hastaneye ilçe merkezi olmak üzere köylerden de başvurular olurken, rahatsızlıkların su kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor. Sudan alınan numunelerin laboratuvar sonuçları sonrası resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

(AA-DHA)

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