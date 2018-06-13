HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İzmir’de 10 kişiye teröre destek gözaltısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:08 | Son Güncelleme

İZMİR’de, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de 10 kişiye teröre destek gözaltısı

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri DHKP-C ve Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri'ne (DKP/BÖG) destek verdikleri tespit edilen 10 şüphelinin adreslerine, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, örgütlerin faaliyetleri hakkında çok sayıda doküman ve dijital malzeme bulundu.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İzmir’de 10 kişiye teröre destek gözaltısıİzmir’de 10 kişiye teröre destek gözaltısı

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Prof. Dr. Aslan’dan 500 koyunun düşüp telef olmasına ilişkin açıklamaProf. Dr. Aslan’dan 500 koyunun düşüp telef olmasına ilişkin açıklama
100 yıllık su sorunlarını çözen Türel'e, 97 yıllık saatle teşekkür ettiler100 yıllık su sorunlarını çözen Türel'e, 97 yıllık saatle teşekkür ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı!

Almanya Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı!

Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

Üvey dede rezaleti!

Üvey dede rezaleti!

TEM'de korku dolu anlar! Alev alev yandı

TEM'de korku dolu anlar! Alev alev yandı

Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...

Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.