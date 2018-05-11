İzmir'de 10 yaşındaki kızın öldürülmesi davası

Eve girdiklerinde tutuksuz sanık Raziye Ö'nün kendilerine tepki gösterdiğini, evde ağır bir kokuyla karşılaştıklarını anlatan Ç.E, sandığın içindeki örtülerin altında kızın çürümeye yüz tutan cesedini görünce çok üzüldüklerini anlattı.

Ceylin Atik'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik ile yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 polis memurunun da bulunduğu 6 tanık dinlenildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, tutuksuz sanık Raziye Ö. ise katılmadı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan ve iki gün sonra karşı apartmanda oturan komşuları tarafından öldürüldüğü anlaşılan 10 yaşındaki Ceylin Atik ile ilgili davada 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diğer polisler de Ceylin Atik'in cesedinin bulunduğu günle ilgili bilgileri paylaştı.

Sanık Şükriye Türkmen ise dede Mustafa Atik'e "Polise haber verme torununu öldürürüz" yazılı tehdit mesajının gönderildiği telefonu bir kez kullandığını, telefonu da eşinin aldığını iddia etti. Bütün suçun üzerine atıldığını iddia eden Türkmen, "Bunu birlikte yaptık, yaptığımızın bedelini birlikte çekelim, adalete güveniyorum" dedi.

Bunun üzerine tutuklu sanık Serkan Türkmen ise "Bu kadın yalan söylüyor. Bana olaydan iki gün sonra Ceylin'in ayağının kaydığını düştüğünü söyledi. Ben haksızlıkla karşı karşıyayım. Yıllardan beri esnaflık yapıyorum. Benim yapmayacağımı herkes bilir" dedi.

Sanıklar arasında yaşanan tartışma üzerine mahkeme başkanı, uyarıda bulundu.

İfadeler sırasında Ceylin'in babaannesi Ülkü Atik gözyaşı dökerken dede Mustafa Atik de sanık avukatlarına tepki gösterdi.

Dava, diğer tanıkların dinlenmesi için 8 Haziran'a ertelendi.

- Olay

Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolmasının ardından ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran'da karşı komşularının evinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında evin sahibi Serkan Türkmen, ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği belirtilen karısı Şükriye Türkmen ile kadının üvey annesi Raziye Ö. tutuklanmıştı.