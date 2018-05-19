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İzmir'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:44 | Son Güncelleme

İzmir'de, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi törenlerle kutlandı.

İzmir'de, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi törenlerle kutlandı. Kendilerine armağan edilen günün coşkusunu yaşayan gençler, gösterilerini sundu. İzmir'deki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 08.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muammer Uslu'nun çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından, öğrencilerin gösterilerinin yer aldığı kutlamalar aynı meydanda yapıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan'ın tören alanına gelmesiyle kutlamalara başlandı. Kutlamalara, AK Parti ve CHP'li milletvekillerinin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı. İL MÜDÜRÜ ÖĞRENCİLERE SESLENDİ Düzenlenen kutlama töreninde öğrencilere seslenen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muammer Uslu, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, milletimizin varlığını güçlendiren, umutlarını canlandıran, makus talihimizi değiştiren, yolumuzu aydınlatan, istiklal mücadelesini fiilen başlatan, yeni bir devletin kuruluşu yolunda atılan onurlu bir ilk adımdır. Bu yönüyle 19 Mayıs, milletin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden, hür ve müstakil yaşama kararlılığından güç alınarak işgale, zulme, emperyalist güçlere karşı verilen bir mücadele, geleceğimizin metni olan cumhuriyetimizin ön sözüdür dedi. Muammer Uslu, konuşmasını şöyle sürdürdü İyi gününde bir araya gelip heyecanını ve coşkusunu paylaşarak çoğaltan Türk milleti, yeri geldiğinde tarihin en çetin sınavlarında kederde ve acıda birleşmeyi bilmiş bu sınavların üstesinden gelmiştir. Yine bunun en güzel örneğini, 15 Temmuz'da hain FETÖ darbe girişiminde milletimizin ve özellikle gençlerimizin hainlere karşı göstermiş olduğu o kahramanca vatan mücadelesiyle bir kez daha yaşamış olduk. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Uslu'nun konuşmasından sonra, öğrenciler adına konuşmalar yapıldı. Kentteki farklı okullardan ve kulüplerden öğrenciler ile gençler, jimnastik ve trambolin gösterileri sundu. Ayrıca 'Anadan Ataya Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Vali Erol Ayyıldız'a Türk bayrağı verdi. 'Adım Adım Anadolu' gösterisi ve paramotor geçişinin ardından törene katılan öğrenciler alanda, Türk bayrağı ile Atatürk posterini açtı, Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Törenin bitmesinden sonra ise alanda İzmir Marşı çalındı. Gösteriler, büyük ilgiyle izlendi. Gösteriler sırasında çalınan hareketli parçalar, protokol üyeleri ve töreni izlemeyele gelenleri de eğlendirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------- - Gösterilerden görüntü - Konuşmadan görüntü - Öğrencilerin görüntüsü - Katılanların görüntüsü Haber Taylan YILDIRIM - Davut CAN -Kamera Tekin GÜRBULAK İZMİR (DHA)

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