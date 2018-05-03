İzmir'de 2 kardeşin hayatını kaybettiği yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki bir evde çıkan yangında 8 yaşındaki Helen ve 1 yaşındaki Emir Çelen'in ölümüne neden oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Kaan K.K, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen hazır bulundu. Mağdur çocuk Baran Çelen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Arife ve Ferhat Çelen ise duruşmaya katılmadı.
Sosyal hizmet uzmanı aracılığıyla ifade veren Baran Çelen, şikayetçi olduğu sanık Kaan K.K'nin cezalandırılmasını istediğini söyleyerek, olay gecesi hayatını kaybeden ablası ile kardeşinin anne ve babasının yatak odasında, kardeşleri ve kendisinin ise salonda uyuduğunu belirtti.
Uyumadan önce masanın üzerindeki mumu söndürdüğünü ancak gece bir ara uyandığında masada ateş çıktığını gördüğünü ileri süren Çelen, kardeşleri Arda ve Ata'yı uyandırarak evden dışarı çıktıklarında evin dışında sakallı bir kişiyi gördüğünü, arkası dönük bir şekilde ileriye doğru giden bu kişinin elinde çakmak olduğunu ifade ederek, "Sakallı kişinin adı, hatırladığım kadarıyla Kaan'dı. Olay gecesi kardeşlerimden başka kimse yoktu. Yangından sonra kardeşlerimle dışarı çıktığımızda evin kapısı açıktı. Kaan'ın bizim evden çıkmış olabileceğini düşündüm." dedi.
Uzman aracılığıyla Çelen'e bazı sorular yönelten mahkeme başkanı, mağdurun soruşturma aşamasında verdiği ifade ile bugünkü beyanı arasında çelişkiler olduğunu, bu çelişkilerin giderilemediğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Özen, Çelen'in yaşı küçük olmasından olayları unuttuğunu, bakanlıkça koruma altına alınmasının ardından hayatındaki değişikliklerden travma yaşadığını iddia ederek, soruşturma aşamasında sıcağı sıcağına alınan ifadelerin daha doğru olabileceğini kaydetti.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
İzmir'in Buca ilçesinde 7 Aralık 2015'te tek katlı binada çıkan yangında evde bulunan 5 kardeşten 8 yaşındaki Helen ile 1 yaşındaki Emir Çelen hayatını kaybetmiş, Ata (4), Baran (7) ve Arda Çelen (8) ise kendi imkanları ile kurtulmuş, komşularınca hastaneye kaldırılmıştı. Yangına ilişkin anne Arife Çelen, ayrı yaşayan baba Ferhat Çelen ile Kaan K.K. gözaltına alınmıştı. Haklarında dava açılan sanık Kaan K.K. ile tutuksuz yargılanan çocukların annesi Arife Çelen ile babası Ferhat Çelen 31 Mart 2017'de görülen karar duruşmasında beraat etmişti. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, son duruşmada verilen beraat kararını temyiz etmişti.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, çocukların annesi Arife Çelen, babası Ferhat Çelen ile Kaan K.K. hakkındaki beraat hükmünün bozulmasına karar vermişti.
Dairenin kararında, suç ve hüküm tarihlerinde 15 yaşından küçük olan Baran, Arda ve Ata Çelen'in anne ve babasının sanık olması nedeniyle mağdurları temsilde menfaat çatışması bulunduğuna dikkat çekilmişti.
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