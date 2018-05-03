İzmir'de 2 kardeşin hayatını kaybettiği yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki bir evde çıkan yangında 8 yaşındaki Helen ve 1 yaşındaki Emir Çelen'in ölümüne neden oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Kaan K.K, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen hazır bulundu. Mağdur çocuk Baran Çelen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Arife ve Ferhat Çelen ise duruşmaya katılmadı.

Sosyal hizmet uzmanı aracılığıyla ifade veren Baran Çelen, şikayetçi olduğu sanık Kaan K.K'nin cezalandırılmasını istediğini söyleyerek, olay gecesi hayatını kaybeden ablası ile kardeşinin anne ve babasının yatak odasında, kardeşleri ve kendisinin ise salonda uyuduğunu belirtti.

Uyumadan önce masanın üzerindeki mumu söndürdüğünü ancak gece bir ara uyandığında masada ateş çıktığını gördüğünü ileri süren Çelen, kardeşleri Arda ve Ata'yı uyandırarak evden dışarı çıktıklarında evin dışında sakallı bir kişiyi gördüğünü, arkası dönük bir şekilde ileriye doğru giden bu kişinin elinde çakmak olduğunu ifade ederek, "Sakallı kişinin adı, hatırladığım kadarıyla Kaan'dı. Olay gecesi kardeşlerimden başka kimse yoktu. Yangından sonra kardeşlerimle dışarı çıktığımızda evin kapısı açıktı. Kaan'ın bizim evden çıkmış olabileceğini düşündüm." dedi.