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İzmir'de 2 kardeşin su dolu çukurda boğulmasına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:42 | Son Güncelleme

Karabağlar ilçesinde, inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 2 kardeşin ölümüne ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti, asıl işveren yetkilileri hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 2 kardeşin ölümüne ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Z. D., M. K., Ç.A, M. B. ve D.B. ile sanık avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Vekili Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Mahkeme Başkanı olaya ilişkin kusur tespitinin yer aldığı bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

- "Asıl işveren ve taşeron şirket yetkilisi asli kusurlu"

Bilirkişi raporunda asıl işveren ile taşeron firmanın kusurlu olduğu, tutuksuz sanık asıl işveren firmanın saha sorumlusu M.K, taşeron şirket yetkilisi A.D. ile saha sorumlusu Z.D'nin (tutuksuz sanık) açtırdıkları çukurun etrafına sadece güvenlik şeridi çektirmeleri, başka can güvenliğini sağlayıcı fiziki engel yaptırtmadıkları, yağmur suyu tahliyesi için herhangi bir önlem aldırtmamaları nedeniyle kardeş 2 çocuğun ölümüne sebep olmalarından dolayı "asli kusurlu" oldukları ifadesine yer verildi.

Raporda tutuksuz sanıklar Ç.A, D.B. ve M.B.'nin ise olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Duruşma savcısı asıl işveren şirket hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan gereğin takdir ve ifası için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulması yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatına bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunması için süre verilmesine, olay yerinin meskun mahal ve iş sahası kapsamında kalıp kalmadığı hususunun tespit edilmesi için İzmir Valiliğine müzekkere yazılmasına, asıl işveren yetkilileri hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere semtinde çadırda yaşayan Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu (8), 14 Ocak'ta inşaat çalışmasının devam ettiği alanda yağmur suyuyla dolan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurda boğularak yaşamını yitirmişti.

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