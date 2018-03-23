HABER

İzmir'de 3 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:57 | Son Güncelleme

Torbalı'da minibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı

İZMİR (AA) - Torbalı ilçesinde minibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bülent Arhan, müştekiler ve avukatları katıldı.

Sanık Arhan, kaza tarihinde fabrikaya işçi götürdüğünü, saat 04.00 sıralarında otobanda gişelere gelmeden park lambasını yakmış tırı fark ettiğini belirterek, tırı sollamak için sinyal verdiğini ancak arkadan başka bir aracın gelmesi nedeniyle vazgeçtiğini, aracın kendisini geçmesinin ardından yeniden sollamaya geçtiği sırada koyu renkli olan ve havanın karanlık olması nedeniyle göremediği otomobile çarptığını ifade etti.

Kaza nedeniyle kendisinin de yaralandığını söyleyen Arhan, yaralıların araçlardan çıkartılması ve onların hastaneye nakli sırasında yardımcı olmasının ardından sağlık görevlilerince hastaneye götürüldüğünü aktararak, "Olayın meydana gelmesinde kusurum yoktur. Arkadaki tırın dörtlülerinden birini görmüştüm, diğer ışığın kapatılma sebebini de şoförün araçtan inmiş olabileceği şeklinde düşünmüştüm, başka bir araç olabileceğini düşünmemiştim." dedi.

Arhan, "Yaklaşık 10 aydır tutukluyum. ailem ve çocuklarım mağdur durumdadır, bankaya borcumdan ötürü zor duruma düşmüşlerdir. Çalışmam gerekiyor. Karşı tarafın zararını da karşılamak istiyorum. Bu nedenle tahliyemi istiyorum." şeklinde ifade verdi.

Hayatını kaybeden kişilerin yakınları, sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirerek davaya müdahil olmak istediklerini beyan etti.

Tanık olarak dinlenen E.Y, o tarihinde başka bir minibüste yolculuk ettiğini otobanda seyir halindeyken bir bölümü yolda bir bölümü de emniyet şeridinde olan bir aracı iki kişinin ittiğini gördüğünü iddia ederek, koyu renkli olan aracın farlarının yanmadığını, kapılarının açık vaziyette olduğunu ileri sürdü.

Minibüs şoförünün dikkati sayesinde mutlak bir kazadan kurtulduklarını savunan E.Y, arkalarından gelen diğer servis şoförünü bu konuda uyardıklarını belirtti.

Arhan'ın avukatı Selin Eser de müvekkilinin kusuru bulunmadığını iddia ederek, kaza yerinde keşif yapılmasını, bunun kabul edilmemesi durumunda ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Berke Adan Aydın'ın (18) kullandığı 09 HY 762 plakalı otomobil, 14 Haziran 2017'de İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı gişeleri yakınında arızalanan arıcını yol kenarına park etmiş, aynı istikamete giden 09 U 6112 plakalı tırın sürücüsü Yahya Koç (43) da Aydın'a yardım etmek amacıyla aracını otomobilin önünde durdurmuştu. Sürücüler otomobili kontrol etttiği sırada Bülent Arhan idaresindeki 35 S 02170 plakalı servis minibüsü, park halindeki arızalı otomobile çarpmış araçta sıkışan Aydın ve Koç, kaza yerinde yaşamını yitirirken, minibüste yaralan 10 işçiden biri de hastanede hayatını kaybetmişti.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, Arhan hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açmıştı.

Hulusi Akar, Afrin sınırında!Hulusi Akar, Afrin sınırında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat Cumhuriyet Savcısı İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi mahkeme Sanık trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

İlginizi Çekebilir

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Torba yasada neler var? İşte milyonları ilgilendiren torba yasasındaki düzenlemeler

Torba yasada neler var? İşte milyonları ilgilendiren torba yasasındaki düzenlemeler

Türk Dışişleri: ABD'den füze savunma sistemi almak için görüşüyoruz

Türk Dışişleri: ABD'den füze savunma sistemi almak için görüşüyoruz

Afrin'de kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Öcalan konuşmalarını dinletip öldürmüşler!

Afrin'de kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Öcalan konuşmalarını dinletip öldürmüşler!

Afrin'de 4 adet grad füzesi ele geçirildi

Afrin'de 4 adet grad füzesi ele geçirildi

İmamdan hutbe arasında reklam

İmamdan hutbe arasında reklam

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.