İzmir'de 3 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

İZMİR (AA) - Torbalı ilçesinde minibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bülent Arhan, müştekiler ve avukatları katıldı. Sanık Arhan, kaza tarihinde fabrikaya işçi götürdüğünü, saat 04.00 sıralarında otobanda gişelere gelmeden park lambasını yakmış tırı fark ettiğini belirterek, tırı sollamak için sinyal verdiğini ancak arkadan başka bir aracın gelmesi nedeniyle vazgeçtiğini, aracın kendisini geçmesinin ardından yeniden sollamaya geçtiği sırada koyu renkli olan ve havanın karanlık olması nedeniyle göremediği otomobile çarptığını ifade etti. Kaza nedeniyle kendisinin de yaralandığını söyleyen Arhan, yaralıların araçlardan çıkartılması ve onların hastaneye nakli sırasında yardımcı olmasının ardından sağlık görevlilerince hastaneye götürüldüğünü aktararak, "Olayın meydana gelmesinde kusurum yoktur. Arkadaki tırın dörtlülerinden birini görmüştüm, diğer ışığın kapatılma sebebini de şoförün araçtan inmiş olabileceği şeklinde düşünmüştüm, başka bir araç olabileceğini düşünmemiştim." dedi.

Arhan, "Yaklaşık 10 aydır tutukluyum. ailem ve çocuklarım mağdur durumdadır, bankaya borcumdan ötürü zor duruma düşmüşlerdir. Çalışmam gerekiyor. Karşı tarafın zararını da karşılamak istiyorum. Bu nedenle tahliyemi istiyorum." şeklinde ifade verdi. Hayatını kaybeden kişilerin yakınları, sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirerek davaya müdahil olmak istediklerini beyan etti. Tanık olarak dinlenen E.Y, o tarihinde başka bir minibüste yolculuk ettiğini otobanda seyir halindeyken bir bölümü yolda bir bölümü de emniyet şeridinde olan bir aracı iki kişinin ittiğini gördüğünü iddia ederek, koyu renkli olan aracın farlarının yanmadığını, kapılarının açık vaziyette olduğunu ileri sürdü. Minibüs şoförünün dikkati sayesinde mutlak bir kazadan kurtulduklarını savunan E.Y, arkalarından gelen diğer servis şoförünü bu konuda uyardıklarını belirtti. Arhan'ın avukatı Selin Eser de müvekkilinin kusuru bulunmadığını iddia ederek, kaza yerinde keşif yapılmasını, bunun kabul edilmemesi durumunda ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden rapor alınmasını talep etti.