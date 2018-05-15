İzmir'de 318 bekçi göreve başladı

"25 yıldır emniyet teşkilatında çarşı ve mahalle bekçisi yoktu. İçişleri Bakanımızın talimatıyla tekrar onları teşkilatta görmeye başladık. İzmir'de ilk olarak 228 arkadaşımız göreve başlamıştı. Şimdi de 318 arkadaşımız göreve başlıyor, 133 arkadaşımızın da eğitimi devam ediyor. Toplamda 750 arkadaşımız bizlere katılacak. Bu arkadaşlarımızın aramıza katılmasıyla sokaklarımızın çok daha güvenli olacağından emindim. Geçen dönem göreve başlayan arkadaşlarımızın sonuçları muhteşem. Bekçilerimiz 10'dan fazla terör örgütü üyesi yakaladı."

Aşkın, emniyet personelinde azalma olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, törende yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve güvenlerini sağlamak için teşkilat olarak gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığınca il genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alınan 318 mahalle ve çarşı bekçisi, bir aylık eğitimlerinin ardından İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törende yemin etti.

- "Bu devleti ilelebet yaşatacağız"

Yeni göreve başlayan bekçilerin de bu şehrin güvenliği ve huzuru için hizmet edeceğini vurgulayan Aşkın, şöyle devam etti:

"Bekçilerimizin olduğu sokaklarda hırsızın, namussuzun, arsızın, teröristin olmayacağını biliyoruz. Arkadaşlarımız bunu yapacak kudrette ve eğitimliler. Emniyet teşkilatı bu ülkenin teminatıdır. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığıyla birlikte ülkemizin düşmanlarına asla geçit vermeyeceğiz. Buna sonuna kadar kararlıyız. İster bölücü terör olsun ister radikal terör olsun ister FETÖ olsun, hangisinden gelirse gelsin biz bu milleti koruyacağız, bu devleti de ilelebet yaşatacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

- "Biz asla bu milletin huzurunu bozdurmayacağız"

Bekçilerin hırsızlık, uyuşturucu ve asayiş olaylarıyla etkili mücadelede katkılarının bulunduğunu ifade eden Aşkın, şunları kaydetti:

"Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu ülkenin mutluluğu, bölünmez bütünlüğü ve şehrimiz için canımızı bile feda etmekten asla çekinmeyiz. Herkes gördü geçen yıl 5 Ocak'ta adliyeye yapılan saldırı sırasında polis memuru Fethi Sekin teröristlere karşı savaştı ve şehadete gitti. Benzerleri yine var. Biz hepimiz buna hazırız. Biz asla bu milletin huzurunu bozdurmayacağız. Düşmanlarına asla fırsat vermeyeceğiz."

Dönem birincisi Emrah Tatar da aldıkları eğitim sayesinde yaz kış demeden her zaman görevlerini yerine getireceklerini ifade etti.

Bekçi Gökhan Sapmaz ise törende "Gece Kartalları" adlı şiri okudu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Recep Uysal, bekçilere sertifikalarını verdi.