İzmir'de 324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 324 kaçak göçmen tarifesiz uçak seferiyle sınır dışı edildi.
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra kolluk kuvvetlerince yakalanarak İzmir ve Aydın Valilikleri İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilen 324 kişinin sınır dışı işlemleri tamamlandı.
Göçmenler, jandarma eşliğinde minibüs ve otobüslerle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi.
Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı havalimanında üst ve valiz aramaları yapılan göçmenler daha sonra tarifesiz uçuşla Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.
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