HABER

İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi Zeamet Mahallesi'nde Richter ölçeğine 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KEMALPAŞA(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi Zeamet Mahallesi'nde Richter ölçeğine 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kemalpaşa ve çevre ilçelerde hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün, merkez üssü İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nin Zeamet Mahallesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 19.47'de meydana geldi. Yerin 3.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kemalpaşa ve çevre ilçelerde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadı.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırıAlperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı
MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...

Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Artvin’in kurtuluşu Bursa’da coşkuyla kutlandı

Artvin’in kurtuluşu Bursa’da coşkuyla kutlandı

Topkapı'da tramvay raydan çıktı; seferler yapılamıyor (2)

Topkapı'da tramvay raydan çıktı; seferler yapılamıyor (2)

Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme

Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme

Sudan’da yeni bir su kuyusu daha açıldı

Sudan’da yeni bir su kuyusu daha açıldı

İçdaş Yönetim Kurulu Başkanı Aslan hayatını kaybetti

İçdaş Yönetim Kurulu Başkanı Aslan hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.