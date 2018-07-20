İzmir'de 41 göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 göçmen yakalandı.
Karaabdullah Burnu açıklarında göçmenlerin içerisinde bulunduğu lastik şişme botu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, bota müdahale etti.
Durdurulan lastik botta, Suriye, Irak, Somali ve Filistin uyruklu 6'sı çocuk 10'u kadın 41 göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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