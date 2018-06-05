İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinin Yeşildere sırtlarına, 2009 yılında yapılan, 42 metrelik Atatürk maskı zamanla aşındı. Heykeltıraş Harun Atalayman, maskın dış yüzeyini kazıyarak, dolgu yapmaya başladı. Çalışmanın, eylül sonunda tamamlanacağı belirtildi.
Yapımına 2006 yılında başlanan Atatürk maskı, 2009'da tamamlandı. Zamanla yıpranan mask, bakıma alındı. 450 ton ağırlığındaki çelik taşıyıcıyla yükselen, 42 metrelik rölyef maskın iç ünitelerinde bakım ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Hava koşullarının etkisiyle yıpranan rölyef maskta bilimsel çalışma yaparak, kapsamlı tamirat çalışması başlatan Buca Belediyesi'nin heykeltıraş Harun Atalayman'ın yönetmenliğindeki çalışmaları hızlandı.
Maskın hasar gören bölgelerini inceleyip, tamiratta kullanılacak malzemeyi atölyesinde kurduğu yapay kaya uygulamasıyla belirleyen proje müellifi heykeltıraş Harun Atalayman, maskın yüzeyi iskele kurulmaya elverişli olmadığı için çalışmalarını vinçle sürdürüyor. Dış yüzeyin yıpranan bölgelerinde ise kazıma ve kısmi dolgu yapıldı.
Heykeltıraş Harun Atalayman, "İç ünitede zaman içinde paslanmış yerlerin kumlamasını yaparak, boyadık, güçlendirdik. Hava koşulları el verirse gelecek hafta içinde heykelin dış ünitesinin rötuşlama ve betonlama işlemini bitirmeyi planlıyoruz. Beton aşaması da bittikten sonra renklendirme, boyama ve koruyucu malzemeyi işleyeceğiz. Böylece tüm halkımızın merakla beklediği yüz kısmı eski günlerdeki gibi pırıl pırıl ortaya çıkacak" diye konuştu.
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