HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 09:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinin Yeşildere sırtlarına, 2009 yılında yapılan, 42 metrelik Atatürk maskı zamanla aşındı.

İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinin Yeşildere sırtlarına, 2009 yılında yapılan, 42 metrelik Atatürk maskı zamanla aşındı. Heykeltıraş Harun Atalayman, maskın dış yüzeyini kazıyarak, dolgu yapmaya başladı. Çalışmanın, eylül sonunda tamamlanacağı belirtildi.
Yapımına 2006 yılında başlanan Atatürk maskı, 2009'da tamamlandı. Zamanla yıpranan mask, bakıma alındı. 450 ton ağırlığındaki çelik taşıyıcıyla yükselen, 42 metrelik rölyef maskın iç ünitelerinde bakım ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Hava koşullarının etkisiyle yıpranan rölyef maskta bilimsel çalışma yaparak, kapsamlı tamirat çalışması başlatan Buca Belediyesi'nin heykeltıraş Harun Atalayman'ın yönetmenliğindeki çalışmaları hızlandı.
Maskın hasar gören bölgelerini inceleyip, tamiratta kullanılacak malzemeyi atölyesinde kurduğu yapay kaya uygulamasıyla belirleyen proje müellifi heykeltıraş Harun Atalayman, maskın yüzeyi iskele kurulmaya elverişli olmadığı için çalışmalarını vinçle sürdürüyor. Dış yüzeyin yıpranan bölgelerinde ise kazıma ve kısmi dolgu yapıldı.
Heykeltıraş Harun Atalayman, "İç ünitede zaman içinde paslanmış yerlerin kumlamasını yaparak, boyadık, güçlendirdik. Hava koşulları el verirse gelecek hafta içinde heykelin dış ünitesinin rötuşlama ve betonlama işlemini bitirmeyi planlıyoruz. Beton aşaması da bittikten sonra renklendirme, boyama ve koruyucu malzemeyi işleyeceğiz. Böylece tüm halkımızın merakla beklediği yüz kısmı eski günlerdeki gibi pırıl pırıl ortaya çıkacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakımİzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakımİzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakımİzmir'de 42 metrelik Atatürk maskına bakım

PARTNERTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: BuffTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: Buff
Didem'in korkunç sonu! Didem'in korkunç sonu!
Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorumAlaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

İlginizi Çekebilir

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boydak yöneticisini zora sokan yazışma!

Boydak yöneticisini zora sokan yazışma!

Didem'in korkunç sonu!

Didem'in korkunç sonu!

Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum

Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum

Nevşehir'de Uzman Çavuş, kendisinden boşanmak isteyen eşini vurarak öldürdü

Nevşehir'de Uzman Çavuş, kendisinden boşanmak isteyen eşini vurarak öldürdü

Günlük burç yorumları: 5 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.