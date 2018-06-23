İzmir'de 6 kişiye Cumhurbaşkanı'na hakaret gözaltısı (2)

6 KİŞİ CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN TUTUKLANDI
İzmir'de, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri öne sürülerek gözaltına alınan 6 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçen 21 Haziran'da, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'in Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı'nda bir miting yaptı. Miting öncesinde, bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine tezahürat yaptıkları görüntüler sosyal medyada yer aldı. Bu görüntüler üzerine harekete geçen polis, önce bu tezahüratın yapıldığı eğlence mekanını tespit etti. Soruşturma kapsamında ilk etapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Polisin yaptığı çalışmada 2 kişinin daha aynı sebeple gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede 'Devlet büyüklerine hakaret' suçundan tutuklandı.
İZMİR, (DHA)
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