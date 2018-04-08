HABER

İzmir'de 84 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

İzmir'de 84 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 84 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Dikili ilçesi Madra Çayı önünde şişme bota binmeye çalışan göçmen grubunu tespit etti.

Bölgeye hareket eden ekipler, 39 Afgan uyruklu göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesi Aslan Burnu açıklarında illegal yollardan şişme botla Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalanan 6'sı Irak ve 39'u Suriye uyruklu 45 göçmen de jandarma ekiplerine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Her iki olayda yakalanan 84 yabancı uyruklu, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdelerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Yunan bakandan bir tahrik daha! Olay fotoğrafYunan bakandan bir tahrik daha! Olay fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bot dalga deniz Ege fırtına göçmen iç savaş kaçak Sahil Güvenlik şişme bot YABANCI

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.