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İzmir'de 90 öğrenci, 40 metrekarelik konteynerlerde eğitim alıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:03 | Son Güncelleme

'PARAMIZ VAR, İMAR YOK' Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can, okul yapmak için kaynağın olduğunu, projenin de hazırlandığını, ancak imar konusunda sorunların bulunduğunu belirtti.

İzmir'de 90 öğrenci, 40 metrekarelik konteynerlerde eğitim alıyor (2)

'PARAMIZ VAR, İMAR YOK'
Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can, okul yapmak için kaynağın olduğunu, projenin de hazırlandığını, ancak imar konusunda sorunların bulunduğunu belirtti. Can, "Bölgede imar yok. Burası tarla olarak geçtiği için herhangi bir yapılaşmaya izin verilmiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda çalışma yaptığını duyduk, ama yıllardır herhangi bir gelişme yok. Bu nedenle biz de konteynerlerle eğitim-öğretime devam ediyoruz. Hatta bu yıl yeni konteynerler yaptık, beyaz bayrağımızı da aldık. Okul yapmak için paramız hazır, projemiz de hazır. Ama imar olmadığı için herhangi bir yapı yapamıyoruz" dedi.

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İzmir'de 90 öğrenci, 40 metrekarelik konteynerlerde eğitim alıyor (2)

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