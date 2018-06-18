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İzmir'de AK Parti milletvekili adayına tehdit iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Milletvekili adayı Temel Yıldırım: - "Çankaya'daki seçim çalışmamız sırasında Halkevleri'nden çıkan bir grubun sözlü saldırısına uğradık" - "Suruç'ta yaptıklarını gördünüz. Aynı eşkıyalığı İzmir'e taşımaya çalışıyorlar"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir milletvekili adayı Temel Yıldırım, Çankaya semtinde yürüttükleri seçim çalışmaları sırasında Halkevleri Derneği'nden çıkan bir grup tarafından engellendiklerini ve tehdit edildiklerini söyledi.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çankaya ve Alsancak semtlerinde partililerle birlikte seçim çalışması yürüttüklerini, 1340 sokaktan geçmek istedikleri sırada burada bulunan Halkevleri Derneğinden çıkan grubun engeliyle karşılaştıklarını bildirdi.

Grubun sokaktan geçişlerine izin vermediğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti'ye hakaret ve tehditlerde bulunduğunu kaydeden Yıldırım, yaşanan gerginliğin olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle sona erdiğini aktardı.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Peşimizden gelenler, 'bu sokaktan geçemezsiniz, bu sokak Halkevleri'nin sokağı, buradan sizi geçirtmeyiz' diyerek partimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaretler içeren sözlerle bağırmaya başladılar. Biz onlara 'burası İzmir, bu sokak da İzmirliler'in sokağıdır. Biz buradan istediğimiz şekilde geçeriz, size de eşkıyalık yaptırmayız.' dedik. Bu insanlar dağda eşkıya, terörist neyse burada da aynı şeyi devam ettirmeye çalışıyorlar. İzmir'de kimse size eşkıyalık yaptırmaz, yol kestirmez. Sizin ne haddinize vatandaşın geçeceği yolu kesmek.

Biz AK Partililer olarak her yerde çalışma yaparız, herkesle görüşürüz. Bırakın Halkevleri'ni, hiç kimse bunu engelleyemez. Suruç'ta yaptıklarını gördünüz. Aynı eşkıyalığı İzmir'e taşımaya çalışıyorlar. Bunlar aynı zihniyet... Devletimizin de bu eşkıya artıklarına, şehir eşkıyalarına gereken cevabı vermesini bekliyoruz."

Yıldırım, şahıslar hakkında şikayetçi olmayı düşündüklerini de aktardı.

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