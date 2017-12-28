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İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 21:54 | Son Güncelleme 3 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle art arda iki patlama meydana geldi. Paniğe neden olan patlamalarla ilgili ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

Edinilen bilgiye göre, saat 20.15 sıralarında Çeşme ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki patlama meydana geldi. İlk patlama ilçenin her yerinde duyulurken, patlamanın şiddeti ile evlerin ve iş yerlerinin camlarında sarsıntılara neden oldu.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Patlama sesinin Altınkum Plajı tarafından geldiği iddia edilirken, Sahil Güvenlik ekipleri denizden, İlçe Jandarma ekipleri ise karadan arama tarama çalışması başlattı.

ÇEŞME KAYMAKAMI KARA'DAN AÇIKLAMA

Büyük bir korkuya ve paniğe neden olan patlamayla ilgili Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, meydana gelen patlamaların henüz nedeninin belli olmadığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İHA

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izmir patlama Çeşme Son dakika

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
çoluk çocuğun mantar tabanca sesi yada balon şişiriken fazla üflersen bomba gibi patlar.o ses bu sesdir.izmirliler amma korkakmış yav.
izmirliler seni ....
@ademtoyan anneni de izmirliler korkutmuş belliki senin gibi biri doğmuş balonun patlaması ile, balon patlayarak doğduğun için gereksiz bir atık olarak doğmuşsun. izmirin erkekleri ünlüdür, düşmanı buradan denize döktük. korkma ama, senin gibi şeref yoksunları başka yerlerinden nefes alırlar yunanlılar gibi ;biz biliriz :)))
Terörün her türlüsüne destek verenlerin ve yapanların yedi sülalelerine küfür ediyorum,
İzmir ve çevresi tüm terörist unsurların üssü oldu,yaşananlar normal.
@bahattinsopaci seinin gibi vatan hainlerinin anneleri buralarda cirit atarlarsa normal tabi senin gibi rum artıklarının çıkması :)))
askeri uçak hız sınırını aşmıştır
neden izmir,son kale yıkılması için mi
Ben inanmıyorum bu olayların terör eylemi olduğuna. Tamamen bilinçli ve organize yapılmış eylemler. Yılbaşında kutlama yapılmaması için insanların korkması ve çekinmesi için yapılan algı operasyonları. Zaten korku ve kaygıyla yönetilen bir ülkede bunun da böyle olması gayet normal...
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