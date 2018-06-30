İzmir'de asayiş uygulaması

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma ekiplerinin sorumluluk alanındaki 25 ilçede yapılan asayiş denetimlerinde aranan 4 kişi yakalandı, 12 kişi ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde sorumluk sahasında bulunan 25 ilçede bin 405 aracı kontrol etti, 4 bin kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi, 3 ev, 164 adres ile arazi aramaları yapıldı.

Denetimlerde 4 bin 48 kök Hint keneviri bitkisi ile iki gram bonzai ele geçirilirken aranan 4 kişi yakalandı, 12 kişi ise gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

