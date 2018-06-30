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İzmir'de asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:41 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerinin 25 ilçede yaptığı denetimlerde aranan 4 kişi yakalandı, 12 kişi gözaltına alındı - Denetimlerde 4 bin 48 kök Hint keneviri, iki gram bonzai ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma ekiplerinin sorumluluk alanındaki 25 ilçede yapılan asayiş denetimlerinde aranan 4 kişi yakalandı, 12 kişi ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde sorumluk sahasında bulunan 25 ilçede bin 405 aracı kontrol etti, 4 bin kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi, 3 ev, 164 adres ile arazi aramaları yapıldı.

Denetimlerde 4 bin 48 kök Hint keneviri bitkisi ile iki gram bonzai ele geçirilirken aranan 4 kişi yakalandı, 12 kişi ise gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş denetim Jandarma uyuşturucu

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