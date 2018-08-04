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İzmir'de asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 02:55 | Son Güncelleme

Polis ekiplerince 11 ilçede eş zamanlı yapılan uygulamada, biri cinayet olmak üzere bazı suçlardan aranan 74 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de huzur ve güvenliğin sağlanması için gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bazı suçlardan aranan 74 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 11 ilçede umuma açık alanlar ve iş yerlerinde eş zamanlı uygulama yaptı.

Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı çalışmalarda, 5 bin 150 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu.

Uygulamada, bazı suçlardan aranan 73 şüpheli ile "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Ekipler kontrol ettikleri 102 iş yerinden 26'sı ile ilgili sorumlulara idari para cezası uyguladı.

Araçlarla ilgili çalışmalarda 38 otomobil ve 36 motosiklet kontrol edildi. Söz konusu motosikletlerden birinin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca, ruhsatsız 3 silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş izmir polis Uygulama

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