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İzmir'de baraj gölüne giren çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:04 | Son Güncelleme

İzmir'de baraj gölüne giren çocuk boğuldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren Caner Çam boğuldu.

Alınan bilgiye göre, serinlemek amacıyla Beydağ baraj gölüne giren 3 çocuktan 2'si 11 yaşındaki arkadaşları Çam'ı suda göremeyince kıyıya çıkıp çevredekilerden yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine baraj gölüne giren dalgıçlar, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Çam'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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