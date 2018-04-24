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İzmir'de beton mikserinin çarptığı 2 işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 20:24 | Son Güncelleme

İzmir'de beton mikserinin çarptığı 2 işçi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, baraj inşaat alanında beton mikserinin çarptığı 2 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Horzum Yaylası'nda inşaatı devam eden Kelebek Barajı'nda çalışan işçiler Nuri Aygören ile İhsan Şahin'e, A.D'nin kullandığı beton mikseri çarptı.

İşçiler olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü A.D. gözaltına alındı.

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Baraj inşaatı beton mikseri iş kazası işçi Jandarma 'Olay Yeri

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