İzmir'de beton mikserinin çarptığı 2 işçi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, baraj inşaat alanında beton mikserinin çarptığı 2 işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Horzum Yaylası'nda inşaatı devam eden Kelebek Barajı'nda çalışan işçiler Nuri Aygören ile İhsan Şahin'e, A.D'nin kullandığı beton mikseri çarptı.
İşçiler olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü A.D. gözaltına alındı.
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