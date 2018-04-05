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İzmir'de beton mikserinin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:45 | Son Güncelleme

İzmir'de beton mikserinin çarptığı yaya öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Recep K. idaresindeki 35 ZC 669 plakalı beton mikseri, Menderes Mahallesi 1150 Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Kısalar'a (18) çarptı.

Kısalar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alındı.

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beton mikseri Kaza trafik kazası

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