HABER

İzmir'de bıçaklı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 22:31 | Son Güncelleme

İzmir'de bıçaklı kavga: 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde lise öğrencisi iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Torbalı Mahallesi'nde lise öğrencisi iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.A, İ.T, M.N. ve B.Y. bıçakla yaralandı.

Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen A.S'yi gözaltına aldı.

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçtiFatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti
İYİ Parti'nin kurucusu üyesine silahlı saldırı!İYİ Parti'nin kurucusu üyesine silahlı saldırı!
İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga lise öğrenci Torbalı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şam'da şiddetli patlama! Saldırıyı İsrail mi düzenledi?

Şam'da şiddetli patlama! Saldırıyı İsrail mi düzenledi?

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü'den CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye sert sözler!

HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü'den CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye sert sözler!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!

Ankara Valiliğinden 'sahte vali' açıklaması

Ankara Valiliğinden 'sahte vali' açıklaması

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.