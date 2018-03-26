İzmir'de bina bacası devrildi: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde boş bulunan 6 katlı binanın bacasının yan apartmandaki iş yerinin üzerine düşmesi sonucu, 2 işçi yaralandı.

Kemeraltı Çarşısı 922 Sokak'ta bulunan boş bir binanın duvara bitişik çürümüş bacası devrildi. Dökülen molozlar nedeniyle park halindeki bir otomobil ile yan binanın 4. kattaki konfeksiyon atölyesinin camları kırıldı.

Parçalanan camların isabet ettiği 2 işçi yaralandı. İşçiler çağrılan ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde kesik oluşan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, boş olan binanın daha önce öğrenci yurdu olarak kullanıldığı ve Fetullahçı Terör Örgütü ile (FETÖ) iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatıldığı öğrenildi.