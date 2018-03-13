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İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 23:56 | Son Güncelleme

İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde 3 yaşındaki çocuğuyla yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Turan Mahallesi Selvili Mescid Sokak'ta iki katlı evin 2. katında çocuğuyla yaşayan Müzeyyen Laçin'in (28) evinden çocuk ağlaması duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, arkadan kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi.

Ekipler, 3 yaşında ağlayan bir çocuk ve yerde hareketsiz yatan Laçin'i gördü. Yapılan incelemede başından silahla vurulan Laçin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Laçin'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili Laçin'in erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen M.B'nin arandığı öğrenildi.

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