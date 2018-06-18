İzmir'de bir kişi gölette kayboldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesindeki gölette kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Balcılar Mahallesi'nde akrabalarıyla Tekerlekli Göleti'ne giren Ümit Sungur (23) yüzdüğü sırada kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve büyükşehir belediyesine ait dalgıç ekipleri sevk edildi. Ancak, dalgıçlar, yağmur yağışı ve suyun bulanık olması nedeniyle, arama çalışmalarını ertelendi. Balcılar Mahalle muhtarı Mustafa Güme, "Bugün de 6 gencin buraya girdiğini öğrendik. Bunlardan birisinin burada kaybolması üzerine dalgıç ekipleri bir süre çalışma yaptı. Ancak gölette kaybolan Ümit Sungur'a ulaşamadılar. Arama çalışmalarına sabah tekrar devam edileceğini öğrendik." diye konuştu.
Yakınları verdiği ifadede, Sungur'un İstanbul'dan bayram ziyareti için Torbalı ilçesine geldiğini ve 5 akrabasıyla birlikte Bayındır ilçesine gölete gittiğini belirtti.
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