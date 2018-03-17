HABER

İzmir'de Çakabey Kitap Günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

Organizasyon, Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde 25 Mart'ta sona erecek

İZMİR (AA) - Türk Tarih Kurumunca organize edilen, İzmir Valiliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Çakabey Kitap Günleri başladı.

Alsancak semtindeki tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde dün başlayan organizasyon, 25 Mart'ta sona erecek. Kitap günleri süresince pek çok yazar okuyucularla buluşacak.

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında yazarların imza günleri 22 Mart saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Çakabey Kitap Günleri, 1 Nisan'a kadar da Selçuk ilçesinde düzenlenecek.

Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktıTecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı
Çavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladıÇavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladı
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadelerOğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çakabey Kitap Günleri izmir kitap

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar

Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar

Kopan parmak hastanede kayboldu

Kopan parmak hastanede kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.