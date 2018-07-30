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İzmir'de çatıdan düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 07:28 | Son Güncelleme

İzmir'de çatıdan düşen kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin çatısında çalışan Cemil Koç (49), kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Koç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cemil Koç'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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1 ölü iş kazası izmir

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