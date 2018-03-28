İzmir'de çay kenarında erkek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çay kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Meles Çayı kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polis, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Orhan Vural (34) olduğu belirlenen bu kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

AKS ekiplerince çay kenarından çıkarılan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, olay yerine gelen Vural'ın yakınları sinir krizi geçirdi.