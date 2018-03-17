İzmir'de CHP'den 'İstiklal Marşı' tepkisi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, CHP Konak İlçe Teşkilatı, İstiklal Marşı'nın bestesine yönelik değişiklik önerisine yapılan basın açıklamasıyla tepki gösterdi.
CHP Konak İlçe Başkanlığı, Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde 'İstiklal Marşımıza dokunma' adı altında açıklama yaptı. İstiklal Marşı'nın dizelerinin yazılı bulunduğu dövizleri taşıyan gruptakilerden Lina Tuana Başak, marşın 10 kıtasını okudu. Ardından grup adına basın açıklamasını CHP Konak İlçe Başkanı Osman Çağrı Gruşçu yaptı. Gruşçu, "Modern devlet kazanımları bugün özgür aklın ve bilime uzanan yolun fırsat eşitliğinin simgesidir. Ne yazık ki bundan rahatsız olanlar, her fırsatta cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına savaş açmaktan çekinmemektedirler. Çünkü asıl hedef onlarca kez meşruluğunu, itibarını ve inandırıcılığını yitirmiş olan iktidarının sürmesini sağlamak ve hesap vermekten kaçmaktır. Bunu yapabilmek adına OHAL ile yerleştirilmeye çalışılan baskıcı ara rejim, sürekli belirsizlik üreterek bizleri umutsuzluğa ve çaresizliğe sürüklemeye çalışmaktadırlar. Bizlerin ortak aklını, birlikte mücadelesini, direnme gücünü hedef almaktadır. Sürekli olarak yeni söylemler icat ederek gündemi değiştirmeye çalışmaktadırlar" dedi.
CHP'liler açıklamanın ardından caddeden ayrıldı.
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