İzmir'de CHP'lilerden 'İzmir Marşı' ile kutlama

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partililer bayraklar eşliğinde hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okudu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ve kutlama töreni düzenledi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in Ankara'da bulunması nedeniyle katılamadığı törende, çok sayıda CHP'li ilçe belediye başkanı ve partili hazır bulundu. CHP İl Sekreteri Birgül Değirmenci, CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mert Atkale ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından konuşma yapan Mert Atkale, 19 Mayıs'ın milletin onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu ifade etti. Bugünün sadece Türk kurtuluş hareketinin başlangıcı olmadığını dile getiren Atkale, "19 Mayıs yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs İzmir'de ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'dir. 19 Mayıs, 1968'de Atatürk nöbeti tutan Mahir Çayan'lardır. 19 Mayıs, 1968'de Samsun'da 24 kişiyle Atatürk yürüyüşü başlatıp Ankara'ya deniz olup akan Deniz Gezmiş'tir" dedi. "İLK HEDEFİMİZ ARTIK TAMAM DEMEKTİR" Atkale'nin ardından söz alan CHP İl Sekreteri Birgül Değirmenci ise, Türk milletinin vatan sınırları, özgürlüğü ve geleceği borçlu olduğu ülkenin kurtarıcısı ve Cumhuriyet'in kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hep birlikte andığını belirterek şöyle konuştu: "Ey büyük Atam, yolundan, izinde yürüyoruz. Cumhuriyetimize ve halkımıza hak ettiği günleri çok yakında bir kez daha yaşatacağımıza söz veriyoruz. Atamızın 99 yıl önce yaktığı kurtuluş meşalesine benzer bir meşale yakacağımız günler yakındır. 'Artık tamam' dediğimiz, Cumhuriyet'in tüm kurumlarıyla baskın kılındığı, halkımızın, zulümden, baskıdan ve tek adam yönetimden kurtulacağı günler çok yakındır. Atatürk milli mücadele sıralarında köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların gençler olduğunu görmüştür. Kurtuluş mücadelesinde ve devrimlerinde yanına gençleri almıştır. Bizim de ilk hedefimiz 24 Haziran'da 'artık tamam' demektir. Birliğimizi kaybetmeden, umudumuzu taze tutarak çalışmaya söz veriyoruz. Biliyoruz demokrasi, Cumhuriyet ve Türkiye kazanacak." Törende Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunmasının ardından CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mert Atkale, Gençliğin Ata'ya cevabını okudu. Hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okuyan grup daha sonra dağıldı.

