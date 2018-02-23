İzmir'de cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde amcasının oğlu tarafından ruhsatsız tabancayla vurulan kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sefer A. (45), akşam saatlerinde Gerenköy Mahallesi Kahveler Durağı'nda amcasının oğlu Serkan A'ya (36) ruhsatsız tabancayla ateş etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan A'nın öldüğünü belirledi. Sefer A. olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.
Kuzenler arasında miras tartışması nedeniyle husumet bulunduğu iddia edildi.
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