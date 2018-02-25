İzmir'de cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir kişi, tartıştığı anne ve babasını bıçakla öldürdü.
Huzur Mahallesi Mandalinlik Sokak'ta özel bir sitede Deniz Ç. (45), babası emekli öğretmen Tahsin (82) ve annesi emekli bankacı Tuna Ç. (70) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Deniz Ç, anne ve babasını bıçakladı.
Çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık ekipleri Tahsin ve Tuna Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, emekli çiftin cenazesini otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderirken, gözaltına alınan Deniz Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan işsiz Deniz Ç'nin şizofren olduğu ve Ankara'da tedavi gördüğü belirtildi.
Ailenin Ankara'da yaşadığı ara sıra İzmir'e geldikleri öğrenildi.
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