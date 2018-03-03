İzmir'de cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde boş arazide cesedi bulunan kişinin av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Duatepe Mahallesi'nde boş arazide yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Yapılan incelemede Ali Yıldırım olduğu tespit edilen kişinin av tüfeği ile başından vurularak öldüğü belirlendi.
Yıldırım'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
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