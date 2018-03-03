HABER

İzmir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:12 | Son Güncelleme

Tire ilçesinde boş bir arazide cesedi bulunan kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde boş arazide cesedi bulunan kişinin av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Duatepe Mahallesi'nde boş arazide yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan incelemede Ali Yıldırım olduğu tespit edilen kişinin av tüfeği ile başından vurularak öldüğü belirlendi.

Yıldırım'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildiHezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi
Beyaz Show bu akşam iptal! Sebebi...Beyaz Show bu akşam iptal! Sebebi...
Kadın dizisinin Şirin'i bakın kimle beraber!Kadın dizisinin Şirin'i bakın kimle beraber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
av tüfeği cinayet Tire

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!

Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnebolu'da şiddetli fırtına eski binalara zarar verdi

İnebolu'da şiddetli fırtına eski binalara zarar verdi

Çorum Binicilik Tesisi gün sayıyor

Çorum Binicilik Tesisi gün sayıyor

Şanlıurfa’da hedefi 1 milyon turist

Şanlıurfa’da hedefi 1 milyon turist

Şehir Hatları'nın sefer saatlerinde değişiklik yapıldı, ek seferler geldi

Şehir Hatları'nın sefer saatlerinde değişiklik yapıldı, ek seferler geldi

Erzincan da şeker fabrikası için ortak çözüm arayışına gidildi

Erzincan da şeker fabrikası için ortak çözüm arayışına gidildi

Ortaca açıklarında kaybolan tekne arandı

Ortaca açıklarında kaybolan tekne arandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.