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İzmir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

Torbalı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız arkadaşının annesini bıçakla öldürdü, babasını yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız arkadaşının annesini bıçakla öldürdü, babasını yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ö. (19), tartıştığı kız arkadaşı M.Y'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada kız arkadaşının babası F.Y. (57) ve annesi F.Y. (52) ile tartışan Y.Ö, karı-kocayı bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, anne F.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan baba ise özel bir hastaneye ardından da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Y.Ö'nün jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklama cinayet kız arkadaş Torbalı

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