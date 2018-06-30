İzmir'de cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir eğlence merkezinde karşılaşan Berkant Candan (36) ile aralarında husumet bulunan Ali Turgut (53) arasında tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen tartışmada Berkant Candan'ın tabancayla ateş ettiği Ali Turgut, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan Candan, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla yakalandı.
Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Turgut'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kızılcaavlu Mahallesi mezarlığına defnedildi.
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