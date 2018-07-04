İzmir'de cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi, aralarında husumet olduğu ileri sürülen şüpheli tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Dündarlı Mahallesi'nde Tayfun Yaşar (27) ile husumetli olduğu ileri sürülen G.D. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çevredekiler kavga eden iki kişiyi ayırdı. Olay yerinden uzaklaşan G.D. bir süre sonra elinde pompalı tüfekle gelerek Tayfun Yaşar'a ateş edip kaçtı.

Çevredekilerce Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşar'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri G.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Tayfun Yaşar ile G.D.'nin 2 yıl önce kavga ettiği ve bu nedenle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi.

