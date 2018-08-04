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İzmir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

Menderes'te bir bağ evinde ölü bulunan kişinin otopsi raporu sonrası başına vurularak öldürüldüğünün tespiti üzerine yürütülen soruşturmada şahsın yeğeni ve arkadaşı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde bir bağ evinde başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edilen kişinin yeğeni ile arkadaşı tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 13 Temmuz'da Yeniköy Mahallesi Bahçecik Mevkisi'ndeki bağ evinde ölü bulunan Hasan Tahsin Duva'nın Adli Tıp Kurumu raporuna göre başına sert cisimle vurulduğu ve kafatası çatlaması nedeniyle hayatını kaybettiğinin tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlatıldığı belirtildi.

Hayatını kaybeden kişinin yakın çevresini takibe alan ekipler, Duva'nın son olarak birlikte görüldüğü yeğeni H.Ö'nün ifadesine başvurdu.

Çelişkili ifadeler üzerine gözaltına alınan zanlı, cinayeti itiraf etti.

İfadesinde olay günü dayısının yanına arkadaşı S.Ç ile gittiğini ve birlikte alkol aldıklarını anlatan H.Ö, dayısının eşinden mal kaçırmak için kendisine verdiği bir traktör, bir minibüs ve 150 lirayı geri istemesi üzerine tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Zanlıların ifadelerinden H.Ö'nün arabasından getirdiği sopa ile dayısının başına vurduğu, bu sırada arkadaşı S.Ç'nin de yardım ettiği tespit edildi.

Gözaltına alınan H.Ö ve S.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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