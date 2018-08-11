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İzmir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

Manav çalışanları arasında çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı iş arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emir Sultan Mahallesi'nde Ramazan Altuboğa ile aynı manavda çalıştığı arkadaşı K.B. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.B, Altuboğa'ya tabancayla ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Altuboğa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Altuboğa'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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cinayet izmir konak ilçesi

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