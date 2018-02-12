HABER

İzmir'de cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:21 | Son Güncelleme

İzmir'de cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, cinayet suçundan aranan D.K'nın Çeşme Devlet Hastanesi önünde görüldüğü bilgisi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Yakalanarak gözaltına alınan zanlının üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cinayet zanlısı izmir operasyon

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dicle Elektrik borçlu çiftçilerin elektriğini kesiyor

Dicle Elektrik borçlu çiftçilerin elektriğini kesiyor

Karabacak: “Biz bir ve bütünüz”

Karabacak: “Biz bir ve bütünüz”

Gazeteci işyerinde unutulan 36 bin TL’yi sahibine teslim etti

Gazeteci işyerinde unutulan 36 bin TL’yi sahibine teslim etti

Tekirdağ’da sağanak yağış mahalle yolunu ulaşıma kapattı

Tekirdağ’da sağanak yağış mahalle yolunu ulaşıma kapattı

Başkan Kocaoğlu ve 128 meclis üyesi yargılandığı davada beraat etti

Başkan Kocaoğlu ve 128 meclis üyesi yargılandığı davada beraat etti

Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektupları

Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektupları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.