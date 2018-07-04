İzmir'de çocuğa cinsel taciz iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 13 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye, Karşıyaka ilçesinde alışverişten dönen 13 yaşındaki D.S'nin kendisini takip eden kişi tarafından apartman girişinde tacize uğradığı ihbarı üzerine Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının M.K olduğunu tespit etti.
Şüphelinin kaçış istikametine göre çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, zanlının Karaburun ilçesine oradan da Kemalpaşa ilçesine gittiğini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, M.K'yı saklandığı yerde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine teslim edildi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması
Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...
Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler
'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı
Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...
Arabada fuhuşun sonu kötü bitti
Hindistan'da korkunç olay! WhatsApp üzerinden linç: 29 ölü
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
İran'da Instagram yasağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum