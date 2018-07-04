İzmir'de çocuk istismarına ortak tepki

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Kemeraltı Esnaf Derneği üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilicileri, motosiklet kulüpleri ile birlikte çocuk istismarına karşı eylem yaptı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelen kalabalık, çocuk istismarlarının son bulmasını isterken, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, bu tür vakaların idam ile cezalandırılması için referandum önerisinde bulundu. Kaya, "İdamsa idam, kimyasal hadımsa hadım. Eğer bu milletin vekilleri elini bu taşın altına koymayacaksa bu millet referanduma hazırdır" diye konuştu.

İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelen Kemeraltı Esnaf Derneği üyeleri, bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri ve Anatolian Soldiers, 35 army, İzmir Motosiklet Kulübü ile İzmir Chopper isimli motosiklet kulüpleri açıklama yaparak çocuk istismarına karşı önlem alınmasını istedi. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, son bir hafta içerisinde Ankara Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'dan, ardından da Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den acı haber geldiğini hatırlatarak, tüm Türkiye gibi kendilerinin de bağrının yandığını kaydetti. Kaya, "O evlatlarımızın basına yansıyan fotoğrafları aklımızdan çıkmıyor. Öfkemiz büyük. Çocuklarımızın yüzüne baktığımızda Ankara'daki Eylül'ün, Ağrı'daki Leyla'nın yüzünü görüyoruz. Bu vakalar artık son bulsun istiyoruz. Başka aileler evlat acısı çekmesin istiyoruz. Aynı şey bizim evlatlarımızın başına gelir mi korkusuyla yaşamak istemiyoruz" dedi.