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İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 20:10 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevine başlaması nedeniyle düzenlenen tören sırasında 101 pare top atışı yapıldı.

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevine başlaması nedeniyle düzenlenen tören sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Top atışlarının yapıldığı yerlerin 4'üncü Ordu Komutanlığı'nın bulunduğu iller olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki yemin töreninin hemen ardından, Anıtkabir'e geçti. Buradan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlaması nedeniyle Külliye'de düzenlenen tören sırasında, Ege Ordu Komutanlığı'nın bulunduğu İzmir'de de, 57'nci Topçu Tugayı'ndan gelen bir birlik, Gündoğdu Meydanı'nda top atışı yaptı. Top atışları üç ayrı top ile denize doğru yapıldı. 101 pare top atışını Kordon'da toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi.
Top atışlarının 4'üncü Ordu Komutanlıklarının bulunduğu illerde yapıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldıİzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldıİzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı

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