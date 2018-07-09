İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevine başlaması nedeniyle düzenlenen tören sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Top atışlarının yapıldığı yerlerin 4'üncü Ordu Komutanlığı'nın bulunduğu iller olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki yemin töreninin hemen ardından, Anıtkabir'e geçti. Buradan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlaması nedeniyle Külliye'de düzenlenen tören sırasında, Ege Ordu Komutanlığı'nın bulunduğu İzmir'de de, 57'nci Topçu Tugayı'ndan gelen bir birlik, Gündoğdu Meydanı'nda top atışı yaptı. Top atışları üç ayrı top ile denize doğru yapıldı. 101 pare top atışını Kordon'da toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi.
Top atışlarının 4'üncü Ordu Komutanlıklarının bulunduğu illerde yapıldığı öğrenildi.
Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)
Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu
Son Başbakan Binali Yıldırım makam aracıyla son kez TBMM'ye gitti
HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!
Korkunç hikâye! Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı...
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum